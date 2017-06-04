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Лондон, 4 июня. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что всеобщие выборы в стране состоятся, несмотря на теракты.

«Всеобщие выборы в Соединенном Королевстве состоятся, как и планировалось, 8 июня», — объявила она. Кроме того, она уточнила, что предвыборная кампания, прерванная в Лондоне, возобновится в понедельник, 5 июня.

Как сообщалось ранее, число жертв при серии террористических атак в столице Великобритании выросло до семи, пострадали 48 человек. Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик заявила, что ситуация в Лондоне находится под контролем, полиция ведет проверку в районах, где произошли теракты. Пока следователи не смогли установить исполнителей атак в Лондоне, пишет «Газета.ру».