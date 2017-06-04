Сирия: США сообщили Турции о старте операции по освобождению Ракки от ИГИЛ

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Вашингтон, 4 июня. Соединенные Штаты сообщили Анкаре о старте проведения в ночь на 3 июня военной операции по очистке сирийской Ракки от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России). Об этом сегодня сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, в ночь на воскресенье стартовала запланированная операция в Ракке. Вашингтон сообщил об этом Турции перед ее стартом. Йылдырым отметил, что Турция не является сторонницей методов США ведения данной операции.

«Однако США сообщили нам, что это не вопрос выбора, а необходимость и после окончания операции не будут долго взаимодействовать с партией «Демократический союз» и «Силами народной самообороны», — подчеркнул он.

В Вашингтоне сообщили, что сотрудничество с указанными силами — это тактическая потребность, уточнил премьер.

«США также пообещали, что будут тщательно следить за тем, чтобы не появилась вероятность нападения на наши силы безопасности и граждан», — сообщил турецкий премьер.

* Организация запрещена на территории РФ.