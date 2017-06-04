Последняя жертва стрельбы под Тверью была убита после отказа копать себе могилу

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Тверь, 4 июня. По уточненным данным, жертвами утроившего стрельбу в себе под Тверью мужчины стали четыре женщины и пять мужчин. При этом последняя жертва была убита после отказа копать себе могилу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, а в багажнике одной из машин, которые находились рядом с домом, — тело женщины.

Последнюю жертву мужчина застрелил после того как она отказалась копать себе могилу.

«Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы регионального главка МВД.

Напомним, ночью житель Москвы вместе со своими знакомыми распивал спиртное в поселке Редкино Тверской области. В какой-то момент возник конфликт, в ходе которого пьяный мужчина расстрелял своих собутыльников. С места преступления он даже не пытался скрыться. Возбуждено уголовное дело.