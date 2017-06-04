Администрация Трампа может ввести санкции против властей Венесуэлы

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 4 июня. Администрация американского лидера Дональда Трампа изучает возможность введения санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом в воскресенье передает агентство Reuters.

По имеющимся данным, действие «секторального» пакета санкций может коснуться крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA. Введение санкций предполагает абсолютный запрет на импорт нефтяных продуктов из Венесуэлы, а также запрет для PDVSA на ведение предпринимательской деятельности на территории США.

Как отмечают источники агентства, вердикт по этому вопросу в настоящее время не принят. Противники ограничений полагают, что такие меры негативно отразятся на экономической ситуации в США.

«Это изучается. Я не считаю, что мы уже готовы принять подобное решение, но мы рассматриваем все варианты», — поделился собеседник.

Он также добавил, что администрации 45-го президента США поручили разработать рекомендацию по санкциям касательно нефтяной области Венесуэлы.