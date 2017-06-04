Православные христиане отмечают Троицу

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Москва, 4 июня. Православные христиане сегодня отмечают один из главнейших церковных праздников — Троицу.

Согласно традиции, к Троице тщательно готовятся за несколько дней, поскольку необходимо навести порядок в доме и выбросить ненужные вещи, в том числе, если они напоминают о чем-то плохом, сообщает телеканал 360.

Садоводы и огородники трудятся на своих участках. Церкви и дома в этот день по традиции принято украшать свежей зеленью, молодыми веточками березы, а также живыми цветами. Также сегодня можно собирать лекарственные травы, ведь считается, что их действие становится сильнее.

Отмечается, что если на Троицу выпадают осадки, то лето будет теплым и можно ждать хорошего урожая. В том случае если погода жаркая — грядет засуха. Считается, что после Троицы начинается настоящее лето.