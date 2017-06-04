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Новости Сирии
Сирия: курды рассказали об освобождении от ИГ дамбы близ Ракки

Сирия: курды рассказали об освобождении от ИГ дамбы близ Ракки

12:58  4 Июня 2017
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Сирия: курды рассказали об освобождении от ИГ дамбы близ Ракки

Ракка, 4 июня. Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) отвоевали у террористов ИГ* дамбу Баас на подступах к Ракке. Об этом сообщил официальный представитель курдских отрядов самообороны YPG Нури Махмуд. 

Представитель курдов заявил, что «дамба была полностью освобождена». 

Накануне Махмуд сообщил о том, что наступление на Ракку, которая на протяжении долгого времени считалась неофициальной столицей запрещенного в России ИГ, начнется уже в ближайшие дни. В операции будут принимать участие SDF при поддержке международной коалиции. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #ракка #баас
Владимир Багров
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