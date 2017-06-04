Сирия: курды рассказали об освобождении от ИГ дамбы близ Ракки

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Ракка, 4 июня. Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) отвоевали у террористов ИГ* дамбу Баас на подступах к Ракке. Об этом сообщил официальный представитель курдских отрядов самообороны YPG Нури Махмуд.

Представитель курдов заявил, что «дамба была полностью освобождена».

Накануне Махмуд сообщил о том, что наступление на Ракку, которая на протяжении долгого времени считалась неофициальной столицей запрещенного в России ИГ, начнется уже в ближайшие дни. В операции будут принимать участие SDF при поддержке международной коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.