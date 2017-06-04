Кадыров после терактов в Лондоне назвал причину хаоса в Европе

В Избранное

Скопировать

Грозный 4 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров после новых терактов в Лондоне потребовал от Брюсселя обеспечить безопасность туристов и чеченцев-беженцев в Европе, объятой, по его словам, «внутренним хаосом». Причину этого хаоса политик видит в «страстное желание указывать России».

«Активно уделяя внимание другим странам, они совсем забыли про себя, про своих людей, про свои проблемы», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме того, он прокомментировал серию произошедших 3 июня терактов в столице Великобритании, жертвами которых стали шесть человек. «Мы приносим свои глубокие соболезнования. Со своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом, на своей территории мы его победили», — написал Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что беспокоится за жизни россиян, находящихся в Европе, призвав всех жителей республики максимально ограничить свои поездки в европейские страны.