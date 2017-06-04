Главный дизайнер назвал сроки выпуска нового поколения Lada 4x4

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Москва, 4 июня. По словам главного дизайнера концерна «АвтоВАЗ» британца Стива Маттина, выход на рынок представителей нового поколения автомобиля Lada 4x4 состоится не ранее 2020–2021 годов.

По словам Маттина, в среднем разработка и выпуск новой модели автомобиля требует не менее четырех лет на подготовку. Маттин отметил, что российская Niva приобрела значительную популярностью не только в РФ, но и за рубежом: эта марка очень значима для «АвтоВАЗа» и будет развиваться в дальнейшем. На настоящий момент базовой модели «Нивы» уже больше 40 лет.