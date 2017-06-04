Главный дизайнер назвал сроки выпуска нового поколения Lada 4x4
Москва, 4 июня. По словам главного дизайнера концерна «АвтоВАЗ» британца Стива Маттина, выход на рынок представителей нового поколения автомобиля Lada 4x4 состоится не ранее 2020–2021 годов.
По словам Маттина, в среднем разработка и выпуск новой модели автомобиля требует не менее четырех лет на подготовку. Маттин отметил, что российская Niva приобрела значительную популярностью не только в РФ, но и за рубежом: эта марка очень значима для «АвтоВАЗа» и будет развиваться в дальнейшем. На настоящий момент базовой модели «Нивы» уже больше 40 лет.
«В СМИ очень много говорят об этом автомобиле, что вполне понятно, ведь «Нива» — очень важная машина в линейке бренда. Все в России и далеко за ее пределами знают о русском внедорожнике с 40-летней историей. Это икона, но в отличие от тех же Defender или Gealendawagen, мы работаем над тем, чтобы все-таки изменить ее», — рассказал Маттин газете «Автовзгляд».