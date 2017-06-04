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Главный дизайнер назвал сроки выпуска нового поколения Lada 4x4

Главный дизайнер назвал сроки выпуска нового поколения Lada 4x4

14:12  4 Июня 2017
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Главный дизайнер назвал сроки выпуска нового поколения Lada 4x4

Москва, 4 июня. По словам главного дизайнера концерна «АвтоВАЗ» британца Стива Маттина, выход на рынок представителей нового поколения автомобиля Lada 4x4 состоится не ранее 2020–2021 годов.

По словам Маттина, в среднем разработка и выпуск новой модели автомобиля требует не менее четырех лет на подготовку. Маттин отметил, что российская Niva приобрела значительную популярностью не только в РФ, но и за рубежом: эта марка очень значима для «АвтоВАЗа» и будет развиваться в дальнейшем. На настоящий момент базовой модели «Нивы» уже больше 40 лет.

Главный дизайнер назвал сроки выпуска нового поколения Lada 4x4

«В СМИ очень много говорят об этом автомобиле, что вполне понятно, ведь «Нива» — очень важная машина в линейке бренда. Все в России и далеко за ее пределами знают о русском внедорожнике с 40-летней историей. Это икона, но в отличие от тех же Defender или Gealendawagen, мы работаем над тем, чтобы все-таки изменить ее», — рассказал Маттин газете «Автовзгляд».

Валентин Меликов
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