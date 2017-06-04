Более 65 млн россиян получат карты «Мир» к 2020 году

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Санкт-Петербург, 4 июня. Порядка 65-70 млн россиян к 2020 году могут получить карты «Мир». Об этом сообщил глава НСПК, оператора национальной платёжной системы «Мир», Владимир Комлев на ПМЭФ.

Комлев отметил, что эти прогнозы основаны на определенных счетных показателях.

«Мы знаем, сколько в стран пенсионеров, сколько в стране бюджетников. Мы понимаем, что, условно говоря к концу 2020 года это порядка 65–70 миллионов человек в стране такую карту могут получить», — отметил Комлев в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, в НСПК видят больший потенциал для карты «Мир». К настоящему моменту выпущено 8 млн карт «Мир», до конца года планируется выпустить 20 млн карт.