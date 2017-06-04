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Политика
Путин направил телеграмму соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне

Путин направил телеграмму соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне

12:33  4 Июня 2017
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Путин : Произошедшее в Лондоне потрясает своей жестокостью и цинизмом

Москва, 4 июня. Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму соболезнования британскому премьер-министру Терезе Мэй в связи с гибелью мирных людей в результате атаки террористов в Лондоне. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля. 

По словам Путина, произошедшее ошеломляет своей жестокостью и цинизмом. Российский президент выразил уверенность, что общим ответом на трагедию должно стать укрепление совместных усилий в борьбе с террористами во всем мире.

Путин выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв террористического акта и пожелал скорейшего выздоровления раненым. 

Напомним, поздно вечером в субботу трое вооруженных мужчин наехали на пешеходов в центре Лондона, затем проехали до рынка Боро, выскочили из машины и стали нападать на мирных граждан. В результате атак, по последним данным, погибли семь человек. 

#путин #великобритания #кремль #теракт #лондон #мэй #атака
Дана Балан
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