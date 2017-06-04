Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Полиция раскрыла подробности убийства ребенка в лагере беженцев в Баварии

Полиция раскрыла подробности убийства ребенка в лагере беженцев в Баварии

12:36  4 Июня 2017
134

Полиция раскрыла подробности убийства ребенка в лагере беженцев в Баварии

Берлин, 4 июня. Раскрыты новые подробности убийства пятилетнего ребенка из России в лагере для беженцев в Баварии. 

По данным местной полиции, в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта в лагере 41-летний афганец схватил ребенка и начал угрожать ему ножом. В итоге малыш был смертельно ранен. Он умер на месте ЧП. Серьезные ранения также получила его 47-летняя  мать.

Сейчас она находится в больнице. Еще один ее ребенок шести лет, ставший свидетелем трагедии, не пострадал. Уточняется, что женщина имеет российское гражданство. Убийцу мальчика застрелили полицейские, сообщает RT.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть