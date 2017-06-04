Полиция раскрыла подробности убийства ребенка в лагере беженцев в Баварии

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Берлин, 4 июня. Раскрыты новые подробности убийства пятилетнего ребенка из России в лагере для беженцев в Баварии.

По данным местной полиции, в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта в лагере 41-летний афганец схватил ребенка и начал угрожать ему ножом. В итоге малыш был смертельно ранен. Он умер на месте ЧП. Серьезные ранения также получила его 47-летняя мать.

Сейчас она находится в больнице. Еще один ее ребенок шести лет, ставший свидетелем трагедии, не пострадал. Уточняется, что женщина имеет российское гражданство. Убийцу мальчика застрелили полицейские, сообщает RT.

