Абсолютно голая женщина в Ижевске станцевала, покурила и пошла в церковь

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Ижевск, 4 июня. Абсолютно голая женщина гуляла по Ижевску днем с бутылкой воды в руке. Странную женщину удалось запечатлеть очевидцам.

Как сообщает «ПолитЭксперт», женщина танцевала голышом, а затем подошла к остановке, чтобы попросить у ожидавших транспорта людей сигарету. После этого она направилась в собор Александра Невского. Там ее приняли работники храма и охрана, укутали и вызвали скорую.

Прибывшие медики осмотрели женщину. Они пришли к выводу о том, что та могла иметь психические заболевания.