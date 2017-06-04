Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Абсолютно голая женщина в Ижевске станцевала, покурила и пошла в церковь

Абсолютно голая женщина в Ижевске станцевала, покурила и пошла в церковь

12:27  4 Июня 2017
350

Абсолютно голая женщина в Ижевске станцевала, покурила и пошла в церковь

Ижевск, 4 июня. Абсолютно голая женщина гуляла по Ижевску днем с бутылкой воды в руке. Странную женщину удалось запечатлеть очевидцам. 

Как сообщает «ПолитЭксперт», женщина танцевала голышом, а затем подошла к остановке, чтобы попросить у ожидавших транспорта людей сигарету. После этого она направилась в собор Александра Невского. Там ее приняли работники храма и охрана, укутали и вызвали скорую.

Прибывшие медики осмотрели женщину. Они пришли к выводу о том, что та могла иметь психические заболевания. 

#ижевск
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть