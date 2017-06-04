Новороссия сегодня: Ярош готов «освободить» Донбасс, скорбь ЛНР, «Азов» против ВСУ

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Донбасс, 4 июня. Прифронтовая Александровка без света. В Спартаке работает «Град». ЛНР скорбит по жертвам авиаудара. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Работа «Градов»

С каждым днем ситуация на линии соприкосновения накаляется. ВСУ используют запрещенные минскими соглашениями РСЗО и другие виды тяжелого вооружения. За минувшие сутки по территории свободных республик было выпущено более шестисот снарядов различного калибра. Прифронтовой поселок Спартак, что к северу от Донецка, был обстрелян из РСЗО «Град», прифронтовая Александровка к юго-западу от столицы ДНР осталась без света. В Ясиноватой ранение в ногу получила женщина 1945 года рождения.

В Луганской народной республике обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районах населенных пунктов Фрунзе, Сокольники, Красный Яр, Калиново. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Скорбь ЛНР

В столице Луганской народной республики прошла акция скорби. Луганчане почтили память погибших в результате авиаудара ВВС Украины по центру города 2 июня 2014 года. В тот день 8 человек погибли, 28 получили ранения осколками.

Самострел с целью провокации

Украинские силовики обстреляли подконтрольный себе же населенный пункт Красногоровка, обвинив в этом ВС ДНР.

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, обстрел города произошел с позиций Нацгвардии Украины. Боевики имели цель спровоцировать подразделения ВСУ на обстрел территории ДНР, что фактически и последовало.

Кровавые разборки Нацгвардии и ВСУ

Вечером корреспонденту ФАН из собственных источников в оборонном ведомстве ДНР стали известны эксклюзивные подробности междоусобной войны, которая идет между «освободителями» Донбасса, в частности полком «Азов» и 72 и 92 бригадой ВСУ. Факт взаимной перестрелки с использованием минометов и артиллерии зафиксирован вечером 3 июня.

«Солдаты ВСУ деморализованы, особенно 72 и 92 бригады, располагающиеся близ Донецка, бойцы бегут. Боевики полка «Азов» дислоцируются преимущественно в тылу, выполняя роль заградительных отрядов. Основной задачей последних является выявление и задержание дезертиров из ВСУ. Накануне вечером при очередном задержании дезертиров каратели «Азова» насмерть застрелили двух сбежавших украинских солдат. А ВСУ в свою очередь еще 28 мая накрыли «братским» огнем пункт временной дислокации «Азова» в районе населенного пункта Красногоровка. Убитыми боевики потеряли 10 человек, еще 15 были ранены, 7 единиц военной техники было уничтожено», — сообщил источник.

Влажный синдром Тымчука

Несколько дней назад депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук сообщил украинским СМИ о возможности захватить Донбасс за пять-шесть дней. На это заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин предложил последнему лично возглавить боевой поход.

Кроме того, накануне советник начальника украинского Генштаба и по совместительству координатор карательных батальонов Дмитрий Ярош заявил о готовности к молниеносному «освобождению» Донбасса, если будет на то политическая воля руководства Украины.

Напомним, что в январе-феврале 2015 года из уст украинских радикалов звучала примерно такая же риторика. Обернулось это «Дебальцевским котлом», где потери ВСУ исчислялись тысячами, а украинское командование с позором бежало из мест активных боевых действий, оставив сотни единиц техники, вооружения и обезглавленные деморализованные подразделения.

Более того, две недели назад министр обороны Украины Степан Полторак в интервью немецкому изданию заявил о том, что военно-политическое руководство страны не рассматривает силовой вариант возвращения Донбасса. Однако воинствующие призывы на Украине звучат, а в руководстве происходит как в присказке: правая рука не знает, что делает левая.

ВСУ на игле

Разведка ДНР выявила канал сбыта наркотиков в подразделениях 36-й бригады ВСУ. В частности, донецкими силовиками установлено, что медицинским персоналом 61-го военно-медицинского госпиталя из района Володарского в расположение танкового батальона в районе Гранитное доставлены сильнодействующие наркотики для последующего их сбыта военнослужащим. Завоз наркотиков осуществляется с периодичностью раз в две недели, сообщают в оборонном ведомстве республики.

Напомним, что накануне в ЛНР сотрудниками МВД был вскрыт крупный канал поставки наркотиков в республику, носивший системный характер. Руководили этим процессом сотрудники СБУ в рамках структуры диверсионных действий против народа Донбасса.

«Фейковый» обстрел от украинского Генштаба

Спикер «АТО» Антон Миронович заявил об обстрелах ВС ДНР украинских позиций под Донецком, указав на попадание снарядов в жилой дом в Марьинке и ранение двух мирных жителей. Командование ДНР опровергает данные заявления и акцентирует внимание на отсутствие у украинской стороны фото и видео доказательств.