Синоптики пообещали россиянам скорый приход летней жары

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Москва, 4 июня. Специалисты Гидрометцентра заявили, что на этой неделе погода, наконец, сможет порадовать жителей европейской части территории России. В течение недели температура в центральных и южных регионах повысятся на несколько градусов.

Глава лаборатории Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила «Русской газете», что в ближайшие дни в Москве воздух может прогреться до +27 ºС. В северо-западных областях России будет холоднее, однако сегодня столбики термометров смогут подняться до отметки в +19 ºС.

А вот жителям Мурманской, Архангельской и Вологодской областей повезло меньше — там температура воздуха будет едва достигать +10 ºС.

Между тем, на юге России погода очень хорошая — в Крыму открывается курортный сезон, на пляжах +25–30 ºС.