Докучаевск в ДНР оказался под пулеметным обстрелом ВСУ

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Донецк, 4 июня. В ходе пулеметного обстрела ВСУ в расположенном на территории ДНР Докучаевске были повреждены несколько домов. Огонь велся из крупнокалиберного пулемета «Утес», в зданиях разбито остекление.

«С украинских позиций велся огонь по окнам жилых домов из пулемета «Утес». В результате обстрелов повреждено остекление четырех домов по улицам Тельмана, Ватутина, Свободы, Горького. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в администрации Докучаевска.

Напомним, в течение минувших суток в Донецке и Ясиноватой были повреждены около 15 домов и линии электропередач. Общее количество обстрелов со стороны ВСУ в минувшие сутки достигло 60. Сведения о пострадавших и понесенном ущербе уточняются.