Донбасс: 15 домов и ЛЭП в Донецке и Ясиноватой повреждены из-за обстрелов ВСУ

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Донецк, 4 июня. По меньшей мере 15 жилых домов и линии электропередачи были частично повреждены из-за обстрелов со стороны украинских военных в Донецке, Докучаевске и Ясиноватой. Об этом заявили сегодня в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По данным оперативного командования, за прошедшие сутки из-за обстрелов Вооруженных сил Украины были повреждены четыре дома в Докучаевске, а также четыре дома в Ясиноватой. Кроме того, без света остался поселок Донецк Северный.

В настоящее время уточняется информация о разрушениях и возможных пострадавших.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 60 раз.

Напомним, что в минувшую субботу украинские силовики нанесли удары по западной окраинам столиц ДНР и окрестностям Ясиноватой.