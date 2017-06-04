Донбасс: ВСУ 60 раз обстреляли территорию ДНР

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Донецк, 4 июня. Киевские силовики Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки 60 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном командовании республики.

По имеющимся данным, за минувший день киевские бойцы 60 раз нарушили режим перемирия. В общей сложности обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов Донецкой народной республики.

Отмечается, что при обстрелах киевские солдаты пускали в ход танковые и артиллерийские орудия, минометы, а также гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что украинское радио начало вещание на территории республик Донбасса.