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Новороссия
Донбасс: ВСУ 60 раз обстреляли территорию ДНР

Донбасс: ВСУ 60 раз обстреляли территорию ДНР

12:01  4 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ 60 раз обстреляли территорию ДНР

Донецк, 4 июня. Киевские силовики Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки 60 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном командовании республики. 

По имеющимся данным, за минувший день киевские бойцы 60 раз нарушили режим перемирия. В общей сложности обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов Донецкой народной республики.

Отмечается, что при обстрелах киевские солдаты пускали в ход танковые и артиллерийские орудия, минометы, а также гранатометы и стрелковое оружие. 

Ранее сообщалось, что украинское радио начало вещание на территории республик Донбасса. 

#днр #всу #киев #донецк
Дана Балан
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