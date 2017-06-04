В массовом убийстве под Тверью подозревают москвича

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Тверь, 4 июня. В убийстве девяти человек под Тверью подозревается 45-летний житель Москвы. Ранее стало известно, что задержанный работает электриком.

В настоящее время полицейские выяснили, что задержанный выпивал в компании малознакомых людей. Вскоре застолье переросло в ссору, после словесной перепалки москвич уехал, однако вскоре вернулся с охотничьим ружьем «Тайга» и расстрелял обидчиков, сообщает телеканал 360.

Стрелка задержали по горячим следам. Правоохранители установили, что оружие принадлежит ему и зарегистрировано в установленном порядке. Ранее он не был судим.

Портал Ура.ру сообщал, что среди жертв злоумышленника - две женщины и шесть мужчин. Позже стало известно, что всего погибших девять. Тело девятой погибшей следователи обнаружили в багажнике машины около частного дома, где произошло массовое убийство.

