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Сирия, 4 июня. САА полностью взяла под контроль Маскану на востоке Алеппо, а также заняла позиции в шести километрах от месторождения Арак восточной части Хомса. 15 мирных жителей погибли под авиаударами ВВС коалиции в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила город Маскана на востоке провинции Алеппо; заняла несколько опорных пунктов ИГИЛ* вдоль шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор в шести километрах от месторождения Арак в восточной части Хомса; ведет бои с ИГ* в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; продолжает наносить удары по позициям боевиков в городе Даръа; ведет бои с ИГ вблизи населенного пункта Аль-Баргутия на востоке Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): попыталось проникнуть на территорию Ливана из Западного Каламуна; атаковало позиции армии САР вблизи Пальмиры; потеряло город Баадж на северо-западе Ирака.

Сирийская свободная армия** (ССА): начала наступление на опорные пункты САА в районе Аль-Маншия в Даръа.

Курды: обстреляли турецкую военную базу в районе города Мари; ведут бои с ИГ вблизи города Хиттин в предместьях Ракки.

Международная коалиция: наносит авиаудары по городу Ракка.

Провинция Дамаск

Сирийские военные начали ремонтировать десятки поврежденных танков на новом ремонтном объекте в пригороде Дамаска. Согласно сообщению информационного агентства Al Masdar News, правительственные войска восстанавливают танки, которые были повреждены противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) боевиков.

Тем временем на сирийско-ливанской границе произошла еще одна попытка проникновения террористов «Исламского государства»* на территорию Ливана. Согласно докладу ливанской разведки, боевики ИГИЛ вошли в страну через горы Западный Каламун вчера ночью. Они были замечены ливанской армией в Хамидской долине этим утром. На данный момент в этой области, расположенной недалеко от Арсальских пустошей, продолжаются интенсивные столкновения.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) объявила о полном освобождении ключевого города Маскана в восточной части Алеппо. По словам военного источника информагентства AMN в Алеппо, силы «Исламского государства» вышли из Масканы и ее окрестностей. Операция по освобождению города возглавлялась элитным подразделением САА «Тигры». После того, как оставшиеся боевики покинут город, сирийская армия переключит свое внимание на восточную часть провинции Хама.

В течение последних дней правительственные войска сумели вернуть 22 деревни, уничтожив более 1200 боевиков ИГИЛ. Кроме того, было ликвидировано около 100 единиц техники, включая танки и военные пикапы, передает информационный портал Al Masdar News.

В северной части региона, как сообщает местный источник на Facebook (24Aleppo), в результате обстрелов со стороны Сирийской демократической армии**** (SDF) произошел пожар на турецкой военной базе в районе города Мари.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) вместе с отрядами «Хезболлы» и «Лива Аль-Кудс» в субботу совершила значительный рывок в направлении провинции Дейр эз-Зор, после того как началась мощная атака САА в районе трассы Пальмира — Дейр эз-Зор.

Во главе 5-го штурмового корпуса подразделения правительственных войск и их союзники смогли отбить несколько опорных пунктов ИГИЛ вдоль шоссе, заняв позиции менее чем в шести километрах от нефтяного месторождения Арак в восточной части провинции Хомс, передает ливанское информагентство AMN. Поле Арак расположено между Пальмирой и основным оплотом «Исламского государства» в регионе — Ас-Сухной. Освобождение месторождения позволит военнослужащим САА начать наступление на ключевой форпост.

Между тем радикалы ИГИЛ не прекращают предпринимать попытки контратак в районе древнего города. Два террориста-смертника ИГ атаковали позиции армии САР, передает Twitter-канал (Terror_Monitor). Данные о возможных потерях САА пока не оглашались.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ сменили название населенного пункта Абу Хардуб на востоке провинции Дейр эз-Зор на Ум Аль-Ансар, сообщает военный источник в Twitter (JorfNews).

Тем временем продолжаются столкновения между радикалами «Исламского государства» и бойцами правительственных войск в районе Аль-Панорама недалеко от базы 137-ой бригады Республиканской гвардии. По данным оппозиционного источника в Twitter (nors_study), террористам ИГ удалось несколько продвинуться на данном направлении, однако официально данная информация подтверждена не была.

Провинция Даръа

Накануне боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) начали мощное наступление в городе Даръа, атаковав оставшиеся позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Манишия. Сперва исламистам удалось захватить здание, занимаемое 5-й бронетанковой дивизией правительственных войск. Однако к полудню радикалы оказались в окружении сирийской армии, сообщает информационное агентство Al Masdar News. По словам сирийского офицера 5-го дивизиона САА, военнослужащие армии САР провели контратаку, уничтожив и ранив в ходе ожесточенных боев десятки боевиков.

Артиллерия правительственных войск и ВВС Сирии тем временем продолжают наносить удары по позициям боевиков на окраине соседнего района Даръа Аль-Балад.

Провинция Ракка

Продолжаются ожесточённые столкновения между «демократической армией» (SDF) и союзными ей курдскими отрядами YPG с одной стороны и террористами «Исламского государства» с другой в районе города Хиттин в предместьях Ракки, передает Twitter-канал (Raqqa_SL).

Напомним, накануне курдам удалось почти полностью захватить стратегический город Аль-Мансура. Под контролем боевиков ИГИЛ остался лишь один район в южной части города.

Военные самолеты международной коалиции продолжают наносить авиаудары в районах Ракки. 15 мирных жителей погибли в результате бомбардировки коалиционной авиации недалеко от бассейна Аль-Шераа в Ракке.

Провинция Хама

Продолжаются бои между сирийской армией и террористами «Исламского государства» в районе населенного пункта Аль-Баргутия к востоку от ключевого города Саламия. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что обе стороны несут потери в живой силе.

Согласно данным информационного портала Just Paste It, радикалы ИГИЛ обстреляли позиции правительственных войск в районе города Тель Джадид в восточной части провинции. Сведения о нанесенном боевиками ИГ уроне пока не поступали.

Ирак

Отряды проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» накануне возобновили полевые операции вдоль сирийско-иракской границы, атакуя последние опорные пункты «Исламского государства» вблизи ключевого города Баадж на северо-западе страны. Бойцам ополчения, поддерживаемым иракскими ВВС, удалось освободить от радикалов ИГИЛ несколько деревень в окрестностях Бааджа, передает источник в соцсети Twitter (sayed_ridha).

Сегодня утром, как сообщает информационный портал Damascus Now, командование иракской армии объявило о полном освобождении города от террористов ИГ. Таким образом, иракские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в этот район.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)