Сирия новости 4 июня 12.30: ИГИЛ потеряло Маскану, САА находится в 6 километрах от поля Арак под Пальмирой
Сирия, 4 июня. САА полностью взяла под контроль Маскану на востоке Алеппо, а также заняла позиции в шести километрах от месторождения Арак восточной части Хомса. 15 мирных жителей погибли под авиаударами ВВС коалиции в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): освободила город Маскана на востоке провинции Алеппо; заняла несколько опорных пунктов ИГИЛ* вдоль шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор в шести километрах от месторождения Арак в восточной части Хомса; ведет бои с ИГ* в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; продолжает наносить удары по позициям боевиков в городе Даръа; ведет бои с ИГ вблизи населенного пункта Аль-Баргутия на востоке Хамы.
«Исламское государство» (ИГИЛ): попыталось проникнуть на территорию Ливана из Западного Каламуна; атаковало позиции армии САР вблизи Пальмиры; потеряло город Баадж на северо-западе Ирака.
Сирийская свободная армия** (ССА): начала наступление на опорные пункты САА в районе Аль-Маншия в Даръа.
Курды: обстреляли турецкую военную базу в районе города Мари; ведут бои с ИГ вблизи города Хиттин в предместьях Ракки.
Международная коалиция: наносит авиаудары по городу Ракка.
Провинция Дамаск
Сирийские военные начали ремонтировать десятки поврежденных танков на новом ремонтном объекте в пригороде Дамаска. Согласно сообщению информационного агентства Al Masdar News, правительственные войска восстанавливают танки, которые были повреждены противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) боевиков.
Тем временем на сирийско-ливанской границе произошла еще одна попытка проникновения террористов «Исламского государства»* на территорию Ливана. Согласно докладу ливанской разведки, боевики ИГИЛ вошли в страну через горы Западный Каламун вчера ночью. Они были замечены ливанской армией в Хамидской долине этим утром. На данный момент в этой области, расположенной недалеко от Арсальских пустошей, продолжаются интенсивные столкновения.
Провинция Алеппо
Сирийская арабская армия (САА) объявила о полном освобождении ключевого города Маскана в восточной части Алеппо. По словам военного источника информагентства AMN в Алеппо, силы «Исламского государства» вышли из Масканы и ее окрестностей. Операция по освобождению города возглавлялась элитным подразделением САА «Тигры». После того, как оставшиеся боевики покинут город, сирийская армия переключит свое внимание на восточную часть провинции Хама.
В течение последних дней правительственные войска сумели вернуть 22 деревни, уничтожив более 1200 боевиков ИГИЛ. Кроме того, было ликвидировано около 100 единиц техники, включая танки и военные пикапы, передает информационный портал Al Masdar News.
В северной части региона, как сообщает местный источник на Facebook (24Aleppo), в результате обстрелов со стороны Сирийской демократической армии**** (SDF) произошел пожар на турецкой военной базе в районе города Мари.
Провинция Хомс
Сирийская арабская армия (САА) вместе с отрядами «Хезболлы» и «Лива Аль-Кудс» в субботу совершила значительный рывок в направлении провинции Дейр эз-Зор, после того как началась мощная атака САА в районе трассы Пальмира — Дейр эз-Зор.
Во главе 5-го штурмового корпуса подразделения правительственных войск и их союзники смогли отбить несколько опорных пунктов ИГИЛ вдоль шоссе, заняв позиции менее чем в шести километрах от нефтяного месторождения Арак в восточной части провинции Хомс, передает ливанское информагентство AMN. Поле Арак расположено между Пальмирой и основным оплотом «Исламского государства» в регионе — Ас-Сухной. Освобождение месторождения позволит военнослужащим САА начать наступление на ключевой форпост.
Между тем радикалы ИГИЛ не прекращают предпринимать попытки контратак в районе древнего города. Два террориста-смертника ИГ атаковали позиции армии САР, передает Twitter-канал (Terror_Monitor). Данные о возможных потерях САА пока не оглашались.
Провинция Дейр эз-Зор
Террористы ИГ сменили название населенного пункта Абу Хардуб на востоке провинции Дейр эз-Зор на Ум Аль-Ансар, сообщает военный источник в Twitter (JorfNews).
Тем временем продолжаются столкновения между радикалами «Исламского государства» и бойцами правительственных войск в районе Аль-Панорама недалеко от базы 137-ой бригады Республиканской гвардии. По данным оппозиционного источника в Twitter (nors_study), террористам ИГ удалось несколько продвинуться на данном направлении, однако официально данная информация подтверждена не была.
Провинция Даръа
Накануне боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) начали мощное наступление в городе Даръа, атаковав оставшиеся позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Манишия. Сперва исламистам удалось захватить здание, занимаемое 5-й бронетанковой дивизией правительственных войск. Однако к полудню радикалы оказались в окружении сирийской армии, сообщает информационное агентство Al Masdar News. По словам сирийского офицера 5-го дивизиона САА, военнослужащие армии САР провели контратаку, уничтожив и ранив в ходе ожесточенных боев десятки боевиков.
Артиллерия правительственных войск и ВВС Сирии тем временем продолжают наносить удары по позициям боевиков на окраине соседнего района Даръа Аль-Балад.
Провинция Ракка
Продолжаются ожесточённые столкновения между «демократической армией» (SDF) и союзными ей курдскими отрядами YPG с одной стороны и террористами «Исламского государства» с другой в районе города Хиттин в предместьях Ракки, передает Twitter-канал (Raqqa_SL).
Напомним, накануне курдам удалось почти полностью захватить стратегический город Аль-Мансура. Под контролем боевиков ИГИЛ остался лишь один район в южной части города.
Военные самолеты международной коалиции продолжают наносить авиаудары в районах Ракки. 15 мирных жителей погибли в результате бомбардировки коалиционной авиации недалеко от бассейна Аль-Шераа в Ракке.
Провинция Хама
Продолжаются бои между сирийской армией и террористами «Исламского государства» в районе населенного пункта Аль-Баргутия к востоку от ключевого города Саламия. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что обе стороны несут потери в живой силе.
Согласно данным информационного портала Just Paste It, радикалы ИГИЛ обстреляли позиции правительственных войск в районе города Тель Джадид в восточной части провинции. Сведения о нанесенном боевиками ИГ уроне пока не поступали.
Ирак
Отряды проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» накануне возобновили полевые операции вдоль сирийско-иракской границы, атакуя последние опорные пункты «Исламского государства» вблизи ключевого города Баадж на северо-западе страны. Бойцам ополчения, поддерживаемым иракскими ВВС, удалось освободить от радикалов ИГИЛ несколько деревень в окрестностях Бааджа, передает источник в соцсети Twitter (sayed_ridha).
Сегодня утром, как сообщает информационный портал Damascus Now, командование иракской армии объявило о полном освобождении города от террористов ИГ. Таким образом, иракские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в этот район.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
-
12:204 ИюняХиморужие как провокация Запада: удастся ли Асаду предотвратить происки США и террористов в Сирии
-
21:543 ИюняСирийская тайна США: какой хочет видеть Вашингтон южную зону безопасности в Сирии
-
17:553 ИюняВ США схватились за головы: зачем шиитское народное ополчение перешло границу Ирака и Сирии
-
13:503 ИюняПушечное мясо: как США выпустили ИГИЛ из Ракки на наступление в Пальмиру
-
21:582 ИюняСирия: ИГИЛ уничтожает газовые месторождения в Пальмире, используя беспилотники
-
20:442 ИюняНа левом фланге: роль наступления на Саламию в деблокировании Дейр-эз-Зора
-
19:412 ИюняВозрождение из пепла: нефтяные поля Джизаль и Мазрур под Пальмирой готовы к перезапуску
-
16:572 ИюняСирия: Молодые львы, или как 10 тысяч студентов станут новой опорой Башара Асада
-
16:522 ИюняМенеджмент террора: зачем вертолеты США эвакуируют террористов ИГИЛ из Ракки
-
14:232 ИюняСирия разделенная: как США хотят превратить зоны деэскалации в зоны влияния
-
12:372 ИюняБольше хаоса и денег: как и зачем Трамп втянул НАТО в борьбу с террористами в Сирии
-
21:301 ИюняРаздел Сирии руками США: возможный сценарий
-
18:561 ИюняВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ около Ракки
-
16:501 ИюняЮжный акцент США: откуда взялись «Коммандос революции» и как идут бои на юге Сирии
-
13:191 ИюняСирия: На помощь «дороге жизни», или Зачем сирийская армия идет в наступление в Восточной Хаме
-
12:191 ИюняНужный «Калибр»: как применение крылатых ракет в Сирии стало эффективным решением против ИГИЛ
-
19:2831 МаяНовая кровь в Дейр-эз-Зоре: почему ИГИЛ стремится уничтожить столицу провинции
-
19:2031 МаяСАА разрушает укрепления ИГИЛ на кладбище в Дейр эз-Зоре: ФАН публикует видео
-
18:3731 МаяПротив Тегерана и Дамаска: зачем США выстраивают союз с Саудовской Аравией против Сирии