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Политика
Путин и Макрон будут развивать взаимоотношения — глава Total

Путин и Макрон будут развивать взаимоотношения — глава Total

12:00  4 Июня 2017
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Путин и Макрон будут развивать взаимоотношения — глава Total

Санкт-Петербург, 4 июня. Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона была очень символичной и стала началом для дальнейших шагов во взаимоотношениях между двумя странами. Такое мнение высказал генеральный директор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне в интервью ТАСС. 

Путин стал первым президентом, которого во Франции принял Эммануэль Макрон после выборов. Во время визита Макрон встретил Путина в Версале, где проходила посвященная Петру I выставка, организованная при содействии Total. 

В компании отметили, что это была «очень символическая» встреча и «очень сильный сигнал». 

«Я встречал президентов в Версале на церемонии открытия выставки, посвященной русскому царю Петру Великому. Это была длинная и очень откровенная встреча», — отметил Пуянне.

#путин #макрон
Владимир Багров
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