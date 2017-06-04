Путин и Макрон будут развивать взаимоотношения — глава Total

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Санкт-Петербург, 4 июня. Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона была очень символичной и стала началом для дальнейших шагов во взаимоотношениях между двумя странами. Такое мнение высказал генеральный директор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне в интервью ТАСС.

Путин стал первым президентом, которого во Франции принял Эммануэль Макрон после выборов. Во время визита Макрон встретил Путина в Версале, где проходила посвященная Петру I выставка, организованная при содействии Total.

В компании отметили, что это была «очень символическая» встреча и «очень сильный сигнал».