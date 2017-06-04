Химоружие как провокация Запада: удастся ли Асаду предотвратить происки США и террористов в Сирии

В Избранное

Скопировать

Сирия не располагает химическим оружием, и инцидент в Хан-Шейхуне 4 апреля был инсценировкой Запада. Об этом сообщил президент САР Башар Асад в интервью индийскому телеканалу Wion Tv. При этом есть доказательства наличия химоружия у террористов.

Логичны ли обвинения против Сирии, когда сирийская армия никогда не применяла подобного оружия, так как вооружённые силы страны его не имеют, отметил Асад. Этот инцидент произошел на фоне побед правительственных войск над боевиками террористических группировок. На Западе же инцидент в Хан-Шейхуне использовали для расширения информационной войны против САР, передает издание SANA слова сирийского лидера. Асад отмечает, что данный спектакль был сфабрикован Западом как предлог, чтобы подготовить почву для нападения, при этом Организация по запрещению химического оружия не раз выступала с заявлением, что сирийская республика чиста от химического оружия. Кроме того, и Джон Керри объявлял, что у Сирии нет подобного вида оружия.

Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей привел в пример иракский опыт.

«Ситуацию достаточно легко сравнить с вторжением в Ирак, когда поводом для него послужило выступление Колина Пауэлла и его тряска знаменитой пробиркой, которая доказывала наличие у Ирака химического оружия. И по этой схеме и была оформлена тогда американская операция. После операции в своих мемуарах Джордж Буш (младший) писал о том, что Саддам Хусейн намеренно распускал слухи о наличии такого оружия для того, чтобы показать своему народу, что он сильный и опасный лидер», — сообщил Асафов.

При этом Ирак отказывался сотрудничать с международными организациями в этом плане, отмечает эксперт.

«В случае Асада эти удобные лекала не срабатывают, потому что, во-первых, все, что имело какое-либо отношение к химическому оружию, давно обезврежено, причем международными структурами, и повторить вот этот успех — обвинить Асада в наличии химического оружия для того, чтобы вести против него какие-то активные действия, не очень получается. И Асад ровно об этом говорит, что у нас нет и не было ни производств, ни прекурсоров, ни самого оружия. Однако, я думаю, что этот след будет постоянно сейчас использоваться для объяснения любых антиасадовских действий, как политических, так и военных», — подчеркнул политолог.

Немаловажно, обращает внимание эксперт, что несмотря на все происходящее, официальную Сирию поддерживает Россия, и на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин сказал, что дестабилизация политических режимов в странах не ведет к снижению угрозы мирового терроризма.

«Фактически это посыл западному миру, чтобы они, наконец, отстали от Асада и сосредоточились действительно на важной угрозе — борьбе с международным терроризмом», — отметил эксперт.

Как подчеркивает Асафов, причем нужно отчетливо понимать, что у истоков создания и террористической группировки «Исламское государство»** (запрещена в РФ) и других джихадистских группировок стояли спецслужбы США, то есть фактически они должны ликвидировать все последствия собственных стратегических, военных и политических просчетов.

Как отмечает политолог, Асад тоже об этом говорит: главная цель — это борьба с террористическими группировками, а вовсе не решение политических вопросов военной силой и использование для этого таких достаточно слабых аргументов, как наличие несуществующего химического оружия.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ФАН бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин, похоже, что Запад готовит еще одну провокацию, такая информация есть у наших спецслужб. По словам Никулина, заготовлен практически тот же сценарий, у Запада есть люди, которые способны все это сделать, какое-то количество химического оружия тоже есть в наличии.

«Так что, я думаю, что пытается Башар Асад сыграть на опережение, то есть упредить это дело. Удастся ему это или нет, не знаю. Будем надеяться, что удастся. Но сценарий остается, и Запад от своих сценариев так просто обычно не отказывается. Если ружье висит на стене, оно должно выстрелить», — сообщил Игорь Никулин.

Эксперт обращает внимание, что необходимо привлекать к этой проблеме внимание, потому что такой сценарий существует, и рано или поздно Запад его применит.

«Террористы свободно перемещаются — из Ирака в Сирию и обратно, да и турецкая граница тоже не на замке, и иорданская тоже не на замке, так что возможности для маневров у них есть», — отметил эксперт.

Ранее МИД РФ выступил с заявлением, в котором речь идет о том, что Запад не хочет расследовать инцидент с химоружием в Идлибе.

* Организация запрещена на территории РФ.