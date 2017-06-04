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Экономика
Sollers отправит в Китай 38 тыс. автомобилей за три года

Sollers отправит в Китай 38 тыс. автомобилей за три года

12:15  4 Июня 2017
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Sollers отправит в Китай 38 тыс. автомобилей за три года

Санкт-Петербург, 4 июня. Автокомпания Sollers рассчитывает в течение трех лет поставить в Китай 38 тыс. автомобилей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Вадим Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как уточнил Швецов, Китай является для компании основным рынком для развития. 

«Буквально на прошлой неделе подписали контракт на 38 тысяч автомобилей», — рассказал глава Sollers. 

Поставки растянутся на три года. За этот же срок в компании рассчитывают довести долю экспорта до 25%. 

Кроме того, в приоритетах Sollers — рынки Ближнего Востока и Африки. 

#китай #швецов #sollers
Владимир Багров
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