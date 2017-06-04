Land Rover Defender получит от Ford экологичный бензиновый двигатель

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Лондон, 4 июня. Новую версию внедорожника Land Rover Defender намерены бензиновыми двигателями производства корпорации Ford. Представители компании JE Motorwork подтвердили — замена дизельного двигателя на бензиновый существенно понижает количество вредных примесей в выхлопных газах.

Новый Land Rover Defender получит 2,3-литровый бензиновый мотор EcoBoost. Бензиновые двигатели, устанавливаемые на Ford Focus RS и Ford Mustang, пройдут глубокую модернизацию перед установкой в Land Rover. Как отмечают специалисты, двигатель Ford EcoBoost выделяет на 100 километров пробега 175 грамм вредных примесей, в то время как штатный дизель — 266 грамм.

Как отметил председатель JE Motorworks Джонатан Дуглас, новый внедорожник будет выгодной покупкой на рынках стран, которые активно борются за снижение удара, наносимого автомобилями по природе.