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Технологии
Land Rover Defender получит от Ford экологичный бензиновый двигатель

Land Rover Defender получит от Ford экологичный бензиновый двигатель

11:55  4 Июня 2017
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Land Rover Defender получит от Ford экологичный бензиновый двигатель

Лондон, 4 июня. Новую версию внедорожника Land Rover Defender намерены бензиновыми двигателями производства корпорации Ford. Представители компании JE Motorwork подтвердили — замена дизельного двигателя на бензиновый существенно понижает количество вредных примесей в выхлопных газах.

Новый Land Rover Defender получит 2,3-литровый бензиновый мотор EcoBoost. Бензиновые двигатели, устанавливаемые на Ford Focus RS и Ford Mustang, пройдут глубокую модернизацию перед установкой в Land Rover. Как отмечают специалисты, двигатель Ford EcoBoost выделяет на 100 километров пробега 175 грамм вредных примесей, в то время как штатный дизель — 266 грамм.

Land Rover Defender получит от Ford экологичный бензиновый двигатель

Как отметил председатель JE Motorworks Джонатан Дуглас, новый внедорожник будет выгодной покупкой на рынках стран, которые активно борются за снижение удара, наносимого автомобилями по природе.

Валентин Меликов
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