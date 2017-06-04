Теракты в Великобритании могут повториться в ближайшее время — эксперт

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Москва, 4 июня. Ветеран Службы внешней разведки России Лев Корольков считает, что атаки в Великобритании могут повториться в ближайшем будущем.

По его словам, атаки повторятся, несмотря на хорошую подготовку британских правоохранительных органов. Он отметил, что неожиданные теракты пресечь крайне сложно.

Корольков полагает, что радикально настроенных боевиков не интересуют страны Восточной Европы, им гораздо интереснее атаковать страны Европейского союза.

«Нынешняя атака носит демонстративный характер. Террористы пытаются показать беспомощность властей в обеспечении безопасности населения, а также то, что радикальные организации полны решимости вести борьбу с неверными», — передает слова Королькова RT.

Напомним, минувшей ночью в британской столице произошли две атаки. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на людей на Лондонском мосту. В результате атак погибли, по последним данным, семь человек.