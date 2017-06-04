Три ребенка сгорели заживо в частном доме под Волгоградом

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Волгоград, 4 июня. Три ребенка погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области. Несмотря на то, что прибывшие незамедлительно пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание, спасти детей не удалось, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По предварительным данным, пожар в кирпичном доме в хуторе Красноярский произошел сегодня около 8.00. В это время там находились трое малолетних детей в возрасте 3,5 и 7 лет. После ликвидации пожара спасатели обнаружили их погибшими.

Причины возгорания устанавливаются предстоит выясниться специалистам. В настоящее время на место происшествие выехала следственно-оперативная группа, пишет «Газета.ру».