Мосул сжигают дотла: американцы вновь применяют белый фосфор в Ираке

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В пятницу, 2 июня, агентство AFP опубликовало фотографии корреспондента Карима Сахиба, на которых видно применение в районе Мосула, контролируемому боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», боеприпасов, похожих по действию на начиненные белым фосфором 155-мм артиллерийские снаряды М825А1.

Использование такого рода боеприпасов в жилых районах прямо запрещено дополнительными протоколами к Женевской конвенции о защите жертв войны. Однако США и Израиль до сих пор не подписали этих протоколов, настаивая на своем праве применения такого рода боеприпасов без каких-либо ограничений.

Белый фосфор: адское пламя

Боеприпасы с наличием белого фосфора легко узнать по характерному светлому дымному следу, который они образуют, попадая в воздух.

Основное действие белого фосфора — зажигательное, при соприкосновении с кислородом белый фосфор самовоспламеняется, развивая температуру до 1300 °C.

Такое «адское пламя» может буквально сжечь человека дотла. При попадании белого фосфора на кожу он вызывает тяжелейшие термические ожоги, а окислителем для горения фосфора становится кислород, содержащийся в воздухе и в самом человеческом теле.

Кроме того, белый фосфор является ядовитым. Его смертельная доза составляет для человека всего 0,05–0,15 граммов, так как белый фосфор легко растворяется в жидкостях организма.

При этом острое отравление можно получить, и не попав под горящие осколки, — острое отравление происходит и от вдыхания паров белого фосфора, и от попадания остатков боеприпаса в желудочно-кишечный тракт с водой и пищей.

В силу вышесказанного, большинство стран справедливо относят белый фосфор к химическому оружию, последовательно выступая за его полный запрет.

На международном уровне попытки ограничить использование химического и зажигательного оружия в ходе войн и военных конфликтов были предприняты еще на рубеже 1920–30-х годов. На протяжении ХХ века в ряде международных документов (в том числе, в уже упомянутой Женевской конвенции 1949 года) использование боеприпасов с белым фосфором последовательно ограничивалось.

Итоговый документ, который сегодня в значительной степени ограничивает применение боеприпасов с белым фосфором, «Конвенция о конкретных видах обычных вооружений», был принят в 1980 году, также в Женеве. Однако ни США, ни Израиль так и не подписали эту Конвенцию, настаивая на своем исключительном праве применять фосфорные боеприпасы.

Так, уже в 1983 году артиллерийские снаряды, снабженные белым фосфором, применялись во время Ливанской войны Израилем для осады Бейрута. А в 2003–2004 годах фосфорные боеприпасы применялись армией США в Ираке во время наступления на Багдад в районе Эн-Насирия и впоследствии, во время подавления суннитского мятежа в городе Эль-Фаллуджа.

Новые жертвы белого фосфора

Нынешний вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, в котором участвуют США, тоже не обошелся без нарушений Женевских конвенций со стороны американской армии. Еще в 2016 году на официальном сайте Пентагона были опубликованы снимки американских снарядов М825А1 калибром 155 мм, которые используются для постановки дымовых завес, однако несут в себе значительный заряд все того же белого фосфора.

Позиция Пентагона по поводу этих снарядов была достаточно двуличной — несмотря на формальную неподсудность и легальность их использования по американским законам, военное ведомство США призвано учитывать негативную реакцию в мире от применения такого рода неизбирательных вооружений в конфликте, проходящем, в том числе, и в плотной городской застройке.

«Силы коалиции используют эти снаряды с осторожностью и всегда в соответствии с Конвенцией об отдельных видах обычных вооружений, — заявил тогда в ответ на запрос газеты The Washington Post представитель сил возглавляемой США коалиции полковник Джозеф Скрокка. — М825А1 используются исключительно в районах, где нет гражданского населения, и никогда против сил врага».

По его словам, боеприпасы с белым фосфором использовались армией США лишь для создания «дымовой завесы и подачи сигналов».

Однако, как и в случае использования боеприпасов с белым фосфором против мятежной суннитской Фаллуджи, когда США лишь под давлением доказательств признали факт применения белого фосфора в городских условиях, «дымовой завесой» оказались и слова полковника Скрокка.

Уже в марте 2017 года анонимные корреспонденты «Исламского государства»* засняли несколько видео из густонаселенных районов иракского города Мосул, который уже год находится в состоянии осады, окруженный иракскими и американскими войсками. Это видео затем было опубликовано на сайте новостного агентства «Амак», которое также связывают со структурами ИГ*.

На опубликованном видео показан человек в маске (судя по всему — боевик ИГ), который находится в плотной городской застройке. После короткого вступительного слова на арабском он переводит камеру на асфальтовую мостовую и показывает на ней несколько лежащих предметов, которые загораются, когда он переворачивает их палкой.

Судя по форме предметов и их способности к самовозгоранию, речь идет о войлочных дисках из артиллерийского снаряда 155-мм М825А1, которые пропитаны раствором белого фосфора. Возгорание при взаимодействии с кислородом является характерной чертой всех боеприпасов, содержащих белый фосфор.

Последующая геопривязка данного видео, проведенная пользователями интернета, показала, что оно было снято в западном Мосуле, на территории, контролируемой боевиками «Исламского государства», вблизи от линии разграничения между ними и силами американо-иракской коалиции.

При этом попытка правозащитников получить официальные объяснения данного нарушения Конвенции со стороны США потерпела крах. Официальные представители американского военного ведомства не подтвердили и не опровергли, что они или их союзники применяли в этот день в Мосуле боеприпасы, содержащие белый фосфор.

Мосул: стереть с лица земли

Новая информация агентства AFP, которая уже напрямую свидетельствует о применении белого фосфора в плотной жилой застройке западного Мосула, снова ставит вопрос о гуманности осуществляемой сегодня операции против одного из оплотов «Исламского государства» в Ираке.

Фактически в настоящий момент коалиция уже просто сжигает последние кварталы Мосула, так называемый «старый город», который все еще остается под контролем сил ИГ. Взять его штурмом ни иракцы, ни американцы не в состоянии: за время более чем годовой изнурительной осады Мосула выбита практически вся боеспособная часть осадной группировки.

Ирак потерял в боях за Мосул практически весь состав своей элитной «Золотой дивизии», на чью подготовку было затрачено два года усилий и на вооружение которой пошла щедрая американская военная помощь.

В условиях стесненных улиц старого города Мосула ИГ в полной мере использует преимущество плотной городской застройки. Боевики создали практически на каждой из улиц огромные баррикады из сотен легковых автомобилей, через которые не может пробиться даже бронетехника иракской армии. Танки вязнут в баррикадах, погибают и сами становятся их составной частью.

По сравнению со стремительной и тактически грамотной операцией российско-сирийских войск по освобождению Алеппо, американско-иракская операция против Мосула все больше напоминает кровавую баню. Причем наименее пострадавшей стороной в этой мясорубке оказываются как раз боевики «Исламского государства».

На сегодняшний день около тысячи джихадистов ИГ, которые удерживают последние кварталы старого города, не испытывают проблем с боеприпасами и снабжением, опираясь на разветвленную сеть подземных коммуникаций и заблаговременно созданных опорных точек. С другой стороны, от 100 до 120 тысяч жителей Мосула остаются в своих домах и квартирах в старом городе, фактически выступая и заложниками, и живым щитом для боевиков ИГ.

К началу июня прошли все объявленные иракским и американским командованием сроки взятия города. В последний раз Мосул собирались очистить от «Исламского государства» к священному мусульманскому месяцу Рамадан, который начался в 2017 году 26 мая.

Судя по всему, Мосул не будет взят и к концу Рамадана — а значит, коалиция будет уничтожать город вместе с оставшимися жителями, не ограничивая себя никакими конвенциями или международными договорами, опираясь лишь на военную целесообразность.

Перед нами — наглядная разница между российской и американской военными школами, которую показывает реальное поле битвы, а не выдуманные категории западных учебников по военному делу.

* Организация запрещена на территории РФ.