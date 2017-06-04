Десять человек пострадали из-за турбулентности на борту самолета компании KLM

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Амстердам, 4 июня. По меньшей мере десять человек получили травмы на борту воздушного лайнера голландской авиакомпании KLM, который следовал рейсом Амстердам — Гонконг. Об этом в воскресенье пишет издание China Plus News.

По данным издания, судно попало в зону сильной турбулентности практически перед посадкой.

Как сообщили очевидцы, тряска была настолько сильной, что пассажиров, которые не пристегнулись, фактически выбрасывало из кресел.

В международной воздушной гавани Гонконга у трапа лайнера пострадавших встречали экстренные службы, в том числе медики.