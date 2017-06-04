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Происшествия
Десять человек пострадали из-за турбулентности на борту самолета компании KLM

Десять человек пострадали из-за турбулентности на борту самолета компании KLM

11:35  4 Июня 2017
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Десять человек пострадали из-за турбулентности на борту самолета компании KLM

Амстердам, 4 июня. По меньшей мере десять человек получили травмы на борту воздушного лайнера голландской авиакомпании KLM, который следовал рейсом Амстердам — Гонконг. Об этом в воскресенье пишет издание China Plus News. 

По данным издания, судно попало в зону сильной турбулентности практически перед посадкой.

Как сообщили очевидцы, тряска была настолько сильной, что пассажиров, которые не пристегнулись, фактически выбрасывало из кресел. 

В международной воздушной гавани Гонконга у трапа лайнера пострадавших встречали экстренные службы, в том числе медики. 

 

#самолет #гонконг #амстердам #турбулентность
Дана Балан
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