Миграция, мультикультурализм, терроризм: как нападение в Лондоне отразится на политике Британии

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Консерваторская партия Великобритании, которую возглавляет премьер-министр страны Тереза Мэй, приостановила проведение избирательной кампании на выборы в парламент в связи с серией терактов. Об этом сообщает Reuters. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о терактах в Лондоне и их последствиях для политической жизни страны.

Официальный представитель консерваторов сообщил, что партия не будет проводить в воскресенье, 4 июня, агитацию по всей стране. Он отметил, что сегодня они будут следить за новыми подробностями террористической атаки.

В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил, что, несмотря на серию терактов, выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как ранее и было запланировано. Он подчеркнул, что на фоне терактов гражданам Великобритании очень важно сохранить «незыблемые демократические ценности», которые подвергаются атакам террористов.

В результате террористического акта в ночь на 4 июня в Лондоне было убито шесть человек, еще 50 получили ранения различной степени тяжести.

Как заметил ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, мэр Лондона — пакистанец Садик Хан — после прошлого исламистского теракта в британской столице заявил, что жителям крупных европейских городов следует привыкать к новым, более экстремальным условиям жизни. Эта фраза, хотя и была воспринята в штыки людьми, придерживающимися более правых взглядов, по факту отражает объективную реальность сегодняшнего дня. А также, впрочем, и дня будущего, если события на Западе будут развиваться в том же направлении, что и сейчас: миграция — мультикультурализм — терроризм.

«Лидирующие политические партии прервут избирательные кампании, но лишь на день — в знак солидарности с погибшими. Назначенные же на следующую неделю досрочные выборы в британский парламент пройдут в режиме повышенной безопасности, что, однако, не является гарантией отсутствия террористической угрозы. При этом общая напряженность может сказаться на более низкой явке избирателей, а значит появляется больше шансов у партий-аутсайдеров. Рейтинг аутсайдеров, хотя и зачастую меньше, чем у мейнстрима — «тройки» из консерваторов, лейбористов и либерал-демократов, — но может компенсироваться большей лояльностью собственного электората, который активно ходит на избирательные участки в любую погоду. И здесь у евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), которая год назад смогла добиться своей главной цели — голосования за выход Великобритании из Евросоюза, — появляется возможность создать свою фракцию в Палате представителей», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, Партия UKIP характерна жесткой антииммигрантской и антиисламистской риторикой, ее руководство неоднократно обвиняли в ксенофобии и расизме, но в UKIP утверждают, что они защищают интересы всех законопослушных британцев и не будут следовать неписанным законам «политкорректности», если на кону находится безопасность собственной страны и ее коренных жителей. В последние годы риторику UKIP вполне успешно переняла Консервативная партия. Однако сейчас, когда в партии наметился некоторый кризис, голоса националистов, в самом широком смысле этого слова, могут снова перейти к евроскептикам из UKIP.

«У консерваторов есть возможность несколько сбалансировать ситуацию, выступив с еще более жесткими, чем обычно, заявлениями относительно проблем миграции и исламского радикализма. У Лейбористской партии дела могут усложниться, если их политические оппоненты напомнят избирателям, что именно лейбористы ответственны за политику «открытых дверей», которая в течение десяти-пятнадцати лет способствовала притоку в Британию сотен тысяч инокультурных мигрантов с территории Большого Ближнего Востока», — добавил Станислав Бышок.

Эксперт отметил, проблема исламского терроризма связана с миграцией, потому что все британские мусульмане — это по определению мигранты или потомки недавних мигрантов, однако связь здесь не прямая. Обычно радикализируются не мигранты первого поколения, живущие в той или иной европейской стране, но те этнические мусульмане, которые родились уже в Европе.