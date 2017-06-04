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Турин (Италия), 4 июня. Четырехлетний ребенок, пострадавший в давке во время финального матча Лиги Чемпионов в Турине, скончался в больнице. Ранее сообщалось о том, что малыш находится в критическом состоянии.

О гибели ребенка сообщила «Российская газета» со ссылкой на итальянское агентство ANSA. Число пострадавших, по последним данным, превысило тысячу человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила о том, что в фан-зоне в Турине, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» в результате давки пропал трехлетний ребенок.