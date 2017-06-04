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Происшествия
СМИ сообщили о гибели ребенка в давке после матча «Ювентус» — «Реал» в Турине

СМИ сообщили о гибели ребенка в давке после матча «Ювентус» — «Реал» в Турине

11:32  4 Июня 2017  /обновлено: 11:34  04 Июня 2017
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СМИ сообщили о гибели ребенка в давке после матча «Ювентус» — «Реал» в Турине

Турин (Италия), 4 июня. Четырехлетний ребенок, пострадавший в давке во время финального матча Лиги Чемпионов в Турине, скончался в больнице. Ранее сообщалось о том, что малыш находится в критическом состоянии. 

О гибели ребенка сообщила «Российская газета» со ссылкой на итальянское агентство ANSA. Число пострадавших, по последним данным, превысило тысячу человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила о том, что в фан-зоне в Турине, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» в результате давки пропал трехлетний ребенок.

 

Ярослава Замысловатова
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