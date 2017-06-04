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Экономика
Власти Самарской области решили судьбу внедорожника Chevrolet Niva 2

Власти Самарской области решили судьбу внедорожника Chevrolet Niva 2

11:46  4 Июня 2017
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Власти Самарской области решили судьбу внедорожника Chevrolet Niva 2

Санкт-Петербург, 4 июня. Кроссовер Chevrolet Niva второго поколения будет реализован на базе совместного предприятия GM-«АвтоВАЗ». Предполагается, что Сбербанк выделит предприятию кредит на эти цели. 

Как сообщил в рамках ПМЭФ губернатор Самарской области Николай Меркушкин, в середине июня руководство GM-«АвтоВАЗ» встретится с главой Сбербанка Германом Грефом. На встрече главе кредитного учреждения будут представлены обоснование проекта и бизнес план. В соответствии с планом, Chevrolet Niva 2 обеспечит загрузку предприятия на 100-120 тыс. автомобилей год и оборот в 100 млрд рублей. 

Стратегическое решение о помощи GM-«АвтоВАЗ» было принято еще в прошлом году заместителем председателя правительства Аркадием Дворковичем. 

#chevrolet niva
Владимир Багров
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