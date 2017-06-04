Число жертв массового убийства в Тверской области выросло до девяти

В Избранное

Скопировать

Москва, 4 июня. Представители Следственного комитета РФ сообщили об обнаружении новой жертвы массового убийства в Тверской области. Общее количество жертв в одном из садоводческих товариществ в Конаковском районе Тверской области достигло девяти человек.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко,тело жертвы было обнаружено на территории, прилегающей к дому, в котором произошло убийство.

«В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями», — сообщила представитель СК.

Следователи продолжают работать на месте происшествия. В связи с данным делом задержан первый подозреваемый, житель Москвы.