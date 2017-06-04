Renault официально представила новейший концепт-кар Trezor

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Париж, 4 июня. Французский автомобильный концерн Renault официально представил свой первый электрический концепт-кар Trazor.

Стоит отметить, что модель впервые представили на Парижском автомобильном шоу в минувшем году, где она стала самой интересной среди представленных новинок. Что касается экстерьера Renault Trazor, то у авто есть 22-дюймовые задние диски и 21-дюймовые передние, которые произвели фурор.

По данным концерна, благодаря мощному электродвигателю авто способно набрать «сотню» всего за четыре секунды. В настоящее время пока неизвестна дата старта продаж. Другие параметры и цена авто также держатся в секрете.

Как сообщала Газета.Ru, в мае этого года в специальной номинации «Лучший PR-департамент автомобильного производителя» победу одержала компания «Renault Россия».