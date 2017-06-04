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Технологии
Ученые: Технологии позволят отравить людей на Марс к 2030 году

Ученые: Технологии позволят отравить людей на Марс к 2030 году

15:28  4 Июня 2017
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Ученые: Технологии позволят отравить людей на Марс к 2030 году

Вашингтон, 4 июня. Первые люди смогут высадиться на поверхности Марса, как предполагают ученые, уже к 2030 году. Для того, чтобы доставить космонавтов на другую планету живыми, конструкторам придется разработать способ надежного экранирования внутренних помещений космического корабля от жестких космических излучений.

Как рассказал в ходе саммита Human to Mars в Вашингтоне представитель NASA Грег Уильямс, в NASA активно работают над проектом марсианской пилотируемой миссии. Так, в 2027 году должна начаться серия пилотируемых полетов, в ходе которых астронавты проведут год в станции на орбите Луны.

Ученые: Технологии позволят отравить людей на Марс к 2030 году

Как сообщает «Инфореактор», предлагаемый план отправки человека на Марс состоит из четырех этапов, от проектирования до марсианской экспедиции, и пока что NASA не продвинулось дальше первого пункта плана.

Валентин Меликов
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