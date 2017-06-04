Путин выразил соболезнования британцам и осудил теракты в Лондоне

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Москва, 4 июня. Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования жителям Великобритании в связи с террористическим актом в Лондоне. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Президент России искренне и глубоко соболезнует британскому народу и категорически осуждает атаки, совершенные ночью в Лондоне. По словам представителя Кремля, в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Напомним, этой ночью трое вооруженных ножами мужчин совершили на машине наезд на пешеходов в на Лондонском мосту. После этого они доехали до рынка Боро, а затем вышли из авто и стали нападать на людей.

В результате атак шесть человек погибли, более 50 человек пострадали. Многие из них находятся в критическом состоянии.