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Новости Сирии
 Хама, Дамаск и Латакия подверглись обстрелам в Сирии — Минобороны РФ

 Хама, Дамаск и Латакия подверглись обстрелам в Сирии — Минобороны РФ

10:57  4 Июня 2017
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 Хама, Дамаск и Латакия подверглись обстрелам в Сирии — Минобороны РФ

Москва, 4 июня. Минобороны России сообщило об 11 нарушениях перемирия в Сирии за минувшие сутки. Еще о десяти обстрелах сообщила Турция.

В российском оборонном ведомстве также оценили обстановку в зонах деэскалации. Она остается стабильной. Обстрелы российские военные зафиксировали в трех провинциях: пять нарушений произошло в Дамаске, два – в Латакии, четыре – в  Хаме.

При этом турецкая часть представительства зафиксировала 10 нарушений: три в Алеппо, два в Дамаске и одно в Латакии. Большинство случаев беспорядочной стрельбы произошли в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГ*, подчеркнули в Минобороны. Огонь джихадисты вели из стрелкового оружия. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
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