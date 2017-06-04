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Москва, 4 июня. Минобороны России сообщило об 11 нарушениях перемирия в Сирии за минувшие сутки. Еще о десяти обстрелах сообщила Турция.

В российском оборонном ведомстве также оценили обстановку в зонах деэскалации. Она остается стабильной. Обстрелы российские военные зафиксировали в трех провинциях: пять нарушений произошло в Дамаске, два – в Латакии, четыре – в Хаме.

При этом турецкая часть представительства зафиксировала 10 нарушений: три в Алеппо, два в Дамаске и одно в Латакии. Большинство случаев беспорядочной стрельбы произошли в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГ*, подчеркнули в Минобороны. Огонь джихадисты вели из стрелкового оружия.

* Организация запрещена на территории РФ.