Ирак: боевиков ИГИЛ вытеснили из района Эль-Баадж на границе с Сирией

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Тегеран, 4 июня. Иракские проправительственные военизированные формирования «Аль-Хашд аш-Шааби» очистили район Эль-Баадж, расположенный практически в 50 километрах от сирийской границы, от радикалов экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России). Об этом в воскресенье сообщил телеканал Alsumaria.

По данным телеканала, бойцы «Аль-Хашд аш-Шааби» смогли полностью освободить район Эль-Баадж.

Как сообщала Газета.Ru, 1 июня ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов ИГИЛ* в Сирии. В результате операции удалось ликвидировать 80 экстремистов.

الحشد الشعبي يحرر قضاء البعاج بالكاملhttps://t.co/TdLcuJ29uY news/ar — AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) June 4, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.