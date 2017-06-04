Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ирак: боевиков ИГИЛ вытеснили из района Эль-Баадж на границе с Сирией

Ирак: боевиков ИГИЛ вытеснили из района Эль-Баадж на границе с Сирией

10:57  4 Июня 2017
145

Ирак: боевиков ИГИЛ вытеснили из района Эль-Баадж на границе с Сирией

Тегеран, 4 июня. Иракские проправительственные военизированные формирования «Аль-Хашд аш-Шааби» очистили район Эль-Баадж, расположенный практически в 50 километрах от сирийской границы, от радикалов экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России). Об этом в воскресенье сообщил телеканал Alsumaria. 

По данным телеканала, бойцы «Аль-Хашд аш-Шааби» смогли полностью освободить район Эль-Баадж.

Как сообщала Газета.Ru, 1 июня ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов ИГИЛ* в Сирии. В результате операции удалось ликвидировать 80 экстремистов. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #вкс рф #игил #ирак #шииты
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть