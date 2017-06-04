Женщине удалось спрятаться от тверского стрелка под одеялом

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Тверь, 4 июня. Участников конфликта в Тверской области, где мужчина расстрелял восемь человек, было больше, но некоторым удалось скрыться. Одна женщина, например, смогла спрятаться под одеялом.

В конфликте со стрельбой в Тверской области есть выжившие. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Вадим Левшин.

«Я знаю точно, что одна из потерпевших спряталась под одеяло», — сообщил Левшин.

Напомним, в поселке Редкино Тверской области пьяный мужчина расстрелял восемь человек на почве бытового конфликта. Злоумышленника задержали сразу же. Возбуждено уголовное дело.