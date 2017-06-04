Сирия сегодня: Дамаск отбил атаку ИГИЛ, освобождение Даръа, битва за Дейр эз-Зор

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Сирия, 4 июня. Сирийская арабская армия (САА) отбила наступление боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Официальный Дамаск санкционировал освобождение Даръа. Правительственные силы отбили у боевиков 1,4 квадратных километра за сутки. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Освобождение Даръа

По информации сирийских средств массовой информации, подразделения САА начали военную операцию по освобождению города Даръа от боевиков незаконных вооруженных формирований. Отмечается, что военная операция будет проходить под руководством бригадного генерала правительственных войск Махера Хафеза аль-Асада.

«Боевики в Даръа будут сокрушены и ответят за свои преступления в пример всем, кто отважился бросить вызов правительственным войскам», — говорится в сообщении.

К востоку от Пальмиры

В то же время, по данным сирийских СМИ, войскам Башара Асада удалось установить контроль над территорией в 1,4 тысячи квадратных километров в пустыне Бадия, которая находится к востоку от древней Пальмиры. В ходе продвижения правительственных сил САА удалось ликвидировать и ранить множество террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*). Кроме того, удалось уничтожить их снаряжение и оружие.

Отметим, что подразделения Сирийской арабской армии продолжают наступление в пустыне от Пальмиры в сторону осажденного Дейр эз-Зора. Войска Сирии идут вдоль сирийско-иорданской пограничной зоны.

Напомним, Дейр эз-Зор находится в окружении боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» с 2014 года. Правительственным силам Сирии, состоящим в основном из бойцов самообороны, приходится ежедневно отражать наступление террористов. Так, в воскресенье, 4 июня, правительственные войска отбили очередную атаку ИГ в пригороде Дейр Эз-Зора.

Сообщается, что боевики «Исламского государства» предприняли мощную атаку на позиции сирийских сил в южных предместьях осажденного города. Ожесточенное боестолкновение велось с применением стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, установленных на грузовики. В настоящий момент не сообщается о количестве напавших террористов и потерях с обеих сторон.

Турция и Россия фиксируют нарушение

По информации министерства обороны Российской Федерации, представители России в совместной комиссии по перемирию на территории Сирийской Арабской Республики (САР) зафиксировали 11 случаев открытия огня. В свою очередь Турция сообщает о десяти нарушениях режима прекращения боевых действий.

Как сообщает военное ведомство РФ, обстановка в так называемых зонах деэскалации остается стабильной. Нарушение перемирия было зафиксировано в провинциях Дамаск (семь), Латакия (три), Хама (четыре), Алеппо (три), Даръа (четыре).

Отмечается, что большинство случаев нарушения режима прекращения боевых действий связано с активностью боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории Российской Федерации) и «Исламское государство».

* Организация запрещена на территории РФ.