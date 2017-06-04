Восемь человек пострадали из-за сильного урагана в Нижнем Тагиле

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Нижний Тагил, 4 июня. Восемь человек получили ранения в результате сильного урагана в Свердловской области, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Об этом в воскресенье сообщается на сайте областного Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций.

Как отметил врио начальника ведомства Иван Павленко, к устранению последствий стихии от МЧС задействованы 226 спасателей и 29 единиц техники, сообщает Газета.Ru.

Согласно информации ведомства, в минувшую субботу сотрудники МЧС окончили работы по расчистке улиц и дорог от сотни упавших деревьев и продолжают оказывать помощь в наведении порядка в городе.

В настоящее время 8 пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Напомним, 29 мая в Москве прошел сильный ураган, жертвами которого стали 15 человек.