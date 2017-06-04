Алеппо и Латакия получили гуманитарную помощь от российских военных в Сирии

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Москва, 4 июня. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провел шесть гуманитарных акций в городе Алеппо и провинции Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Уточняется, что пять акций проведено в Алеппо. В их рамках местному населению доставлено более 1,2 тонны продуктов питания.

Еще одна акция прошла в провинции Латакия, куда было доставлено 1,6 тонны продонабров для местного населения. Общий вес гуманитарного груза составил 2,8 тонны.

«Гуманитарная помощь оказана 879 чел. Всего проведено гуманитарных акций — 1305», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, 273 пациента получили медицинскую помощь.