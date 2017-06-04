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Новости Сирии
Алеппо и Латакия получили гуманитарную помощь от российских военных в Сирии

Алеппо и Латакия получили гуманитарную помощь от российских военных в Сирии

10:46  4 Июня 2017
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Алеппо и Латакия получили гуманитарную помощь от российских военных в Сирии

Москва, 4 июня. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провел шесть гуманитарных акций в городе Алеппо и провинции Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Уточняется, что пять акций проведено в Алеппо. В их рамках местному населению доставлено более 1,2 тонны продуктов питания. 

Еще одна акция прошла в провинции Латакия, куда было доставлено 1,6 тонны продонабров для местного населения. Общий вес гуманитарного груза составил 2,8 тонны. 

«Гуманитарная помощь оказана 879 чел. Всего проведено гуманитарных акций — 1305», — уточнили в российском оборонном ведомстве. 

Кроме того, 273 пациента получили медицинскую помощь. 

#сирия #алеппо #латакия
Владимир Багров
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