Сирия: Минобороны РФ подтвердило спокойную обстановку в зонах деэскалации

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Дамаск, 4 июня. В настоящее время на территории развернутых в Сирии зон деэскалации вооруженных действий. В Минобороны РФ ситуацию в зонах деэскалации оценили как стабильную, с малым числом огневых нарушений.

«В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, группами контроля продолжался мониторинг соблюдения режима прекращения огня. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная», — указано в сообщении в бюллетене Минобороны.

Как указывают представители Минобороны, за сутки зафиксированы 11 нарушений режима перемирия, в том числе пять в Дамаске, два случая в Латакии и четыре инцидента, связанных с нарушением прекращения огня, в Хаме. Данные турецких представителей в совместной комиссии незначительно отличаются.

Как отмечает бюллетень, чаще всего случаи применения стрелкового оружия происходят на территории районов, контролируемых боевиками «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (обе террористические группировки запрещены в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.