ЧП в Турине: число пострадавших в давке фанатов выросло до тысячи

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Турин (Италия), 4 июня. В Турине растет число пострадавших в давке на площади Сан-Карлово время финального матча Лиги Чемпионов.

По последним данным местной полиции, травмы получили более тысячи человек, сообщает Agence France Press. Несколько человек находятся в больницах в критическом состоянии. Среди них — четырехлетний ребенок.

По одной из версий, причиной давки стали взрывы нескольких петард или же обрушение на тротуар металлических ворот в фан-зоне, организованной для болельщиков «Ювентуса».