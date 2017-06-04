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Новороссия
Донбасс: поселок близ Ясиноватой остался без света после обстрелов ВСУ

Донбасс: поселок близ Ясиноватой остался без света после обстрелов ВСУ

10:36  4 Июня 2017
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Донбасс: поселок близ Ясиноватой остался без света после обстрелов ВСУ

Донецк, 4 июня. Украинские военные накануне обстреляли прифронтовые территории ДНР, в частности, район Ясиноватой. В результате обстрелов получили повреждения несколько жилых домов в городе, а также линия электропередач. Об этом сообщил глава города Олег Моргун. 

Обстрел Ясиноватой и окрестностей начался вчера вечером. 

«В результате обстрела в 21:45 повреждено остекление четырех домов по улице Ленина в поселке Минеральное. Забор еще одного дома по той же улице посекло осколками», — уточнил Моргун.

Кроме того, была повреждена линия электропередач, в результате чего без света остались жители поселка Донецк-Северный.

На данный момент сведений о пострадавших нет. 

Владимир Багров
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