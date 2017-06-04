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Происшествия
Мэр Лондона рассказал о состоянии пострадавших при терактах

Мэр Лондона рассказал о состоянии пострадавших при терактах

10:32  4 Июня 2017
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Мэр Лондона рассказал о состоянии пострадавших при терактах

Лондон, 4 июня. Большая часть пострадавших в результате ночных террористических актов в британской столице находятся в критическом состоянии в медицинских учреждениях. Об этом сегодня заявил градоначальник города Садик Хан. Об этом передает телеканал BBC. 

Напомним, шесть человек погибли при атаке, более 50 человек пострадали и были экстренно доставлены в больницы и клиники Лондона, некоторые из потерпевших находятся в критическом состоянии.

Два террористических акта случились в центре Лондона минувшей ночью. Трое неизвестных на минивэне протаранили толпу людей на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из транспортного средства возле рынка Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Сотрудники полиции застрелили всех трех нападавших. 

 

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Дана Балан
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