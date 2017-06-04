Мэр Лондона объявил о сохраняющейся террористической угрозе

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Лондон, 4 июня. В своем телеобращении, которое транслировал телеканал «Би-Би-Си», мэр Лондона Садик Хан заявил, что после предыдущих терактов уровень террористической угрозы остается высоким. Лондонская полиция принимает особые меры для изобличения и перехвата террористов.

«Уровень опасности остается высоким по всей стране. На улицах города будут дежурить сотрудники в штатском», — объявил мэр Лондона.

Такие меры безопасности будут сохраняться на протяжении нескольких дней.

Напомним, вчера трое террористов атаковали жителей Боро, наехав на них автомобилем, после чего взявшись за ножи. В схватке с полицией все трое были убиты. Жертвами теракта стали шесть человек.