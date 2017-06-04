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Происшествия
Российский врач оказался в эпицентре терактов в Лондоне

Российский врач оказался в эпицентре терактов в Лондоне

10:20  4 Июня 2017
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Российский врач оказался в эпицентре терактов в Лондоне

Лондон, 4 июня. Российский нейрохирург Алексей Кащеев принимал участие в оказании медицинской помощи раненным в результате террористических актов в столице Великобритании.

Доктор стал свидетелем страшного события, потрясшего Лондон этой ночью. Об этом россиянин рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. Как сообщил Кащеев, нападение произошло практически в 500 метрах от него. Он поспешил на место трагедии, чтобы помочь пострадавшим.

Российский врач оказался в эпицентре терактов в Лондоне

«Я совершенно тебя не боюсь, терроризм, и еще больше тебя презираю. Никто, слышите, никто не вздумайте бояться террористов», — писал российский хирург.

Напомним, террористический акт в Лондоне случился в ночь на воскресенье. Жертвами атаки стали шесть человек, более 50 — пострадали.  

#теракт #полиция #лондон #атака
Дана Балан
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