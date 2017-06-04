Число погибших в Лондоне выросло до семи человек

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Лондон, 4 июня. Количество погибших в результате теракта в Лондоне возросло до семи человек. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

«На данный момент, к сожалению, подтверждена гибель семи человек. Согласно имеющейся информации, 48 человек получили ранения», — заявила глава лондонской полиции Крессида Дик.

Она предостерегла жителей города от посещения районов Лондонского моста и рынка Боро-маркет. В настоящее время там работают следователи.

Минувшей трое мужчин с ножам на машине протаранили на пешеходов на Лондонском мосту, а затем устроили нападения у рынка Боро. Ранее сообщалось о шести жертвах террористов.