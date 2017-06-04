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Происшествия
Появились новые подробности массового убийства под Тверью

Появились новые подробности массового убийства под Тверью

10:24  4 Июня 2017
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Появились новые подробности массового убийства под Тверью
Тверь, 4 июня. Мужчина, застреливший восьмерых человек в поселке под Тверью, по предварительным данным, работал электриком и жил по соседству с жертвами, которые позвали его помочь по хозяйству. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«По предварительным данным, приглашенный для помощи сосед-электрик не поделил что-то с хозяевами, принес ружье и расстрелял людей», — уточнил собеседник агентства РИА Новости.

Как сообщалось ранее, массовое убийство произошло сегодня в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Участниками бытового конфликта стали жители садоводческого товарищества «50 лет Октября». Мужчина, «взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей», сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ярослава Замысловатова
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