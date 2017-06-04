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Происшествия
Россия готова бороться с терроризмом вместе с Британией — Косачев

Россия готова бороться с терроризмом вместе с Британией — Косачев

10:24  4 Июня 2017
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Россия готова бороться с терроризмом вместе с Британией — Косачев

Москва, 4 июня. Россия готова сотрудничать с Великобританией и другими странами Запада в борьбе с терроризмом. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. 

Сенатор назвал теракты в Лондоне ужасающими и отметил, что они были совершены с расчетом на устрашающий эффект. Косачев отметил, что террористам нужны не только жертвы, но также и то, чтобы их действия увидело как можно больше свидетелей: «их действия были хорошо срежиссированы и растянуты  — во времени и в пространстве», написал сенатор в Facebook.

Косачев отметил, что Британия становится целью террористов уже третий раз за последние месяцы, и это нельзя считать простым стечением обстоятельств, уверен сенатор. Он отметил, что политика Великобритании «долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни; политика, которую многие выходцы из него считают враждебной и агрессивной, заслуживающей возмездия». 

Теракт в центре Лондона, помимо ужасающей жестокости, совершен с максимальным расчётом на устрашающийся эффект. Террорис...

تم نشره بواسطة ‏‎Константин Косачев‎‏ في 3 يونيو، 2017

 

#косачев #лондон
Владимир Багров
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