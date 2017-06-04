Теракты в Лондоне не повлияют на проведение выборов в Великобритании

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Лондон, 4 июня. Предстоящие выборы в Великобритании будут проходить в назначенный ранее день — 8 июня — и не будут перенесены из-за терактов, которые произошли минувшей ночью в центре Лондона. С таким заявлением выступил мэр британской столицы Садик Хан.

«Выборы пройдут в четверг, я буду голосовать в четверг», — объявил Хан в эфире телеканала «Би-Би-Си». В своем выступлении Садик Хан заявил, что сохранение таких демократических ценностей, как право выбирать власть, необходимо сохранить в качестве незыблемой ценности.

Напомним, минувшей ночью в Лондоне произошел двойной теракт, который был организован тремя мужчинами на микроавтобусе. В ходе противостояния с полицией все трое были застрелены. Жертвами нападения стали шесть человек, около 50 получили ранения.